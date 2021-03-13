بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، حيث تشهد البلاد إستمرار في أنخفاض بدرجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأحد، حيث يسود طقس دافئ علي القاهرة الكبري والوجة البحري وطقس معتدل علي السواحل الشمالية بينما يكون حار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس بارد ليلا على شمال البلاد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء بارد على جنوب البلاد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأحد، حيث تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

