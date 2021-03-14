Advertisements

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 14/مارس/2021 - 07:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المنتظرة في البلاد خلال الأيام المقبلة، محذرة المصريين من الظواهر التي قد تطرأ على المناخ خلال تلك الفترة.

طقس بارد ليلا
وقالت الهيئة إن طقس اليوم الأحد يسوده الدفء على القاهرة والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال سيناء معتدل على السواحل الشمالية والسواحل الشرقية فيما يميل الى الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا فيما يكون باردًا ليلًا على معظم الأنحاء.

شبورة حتى الخميس
وأشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحا، على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد، وتستمر حتى الخميس المقبل.

لا تخففوا الملابس
كما حذر مسئولي هيئة الأرصاد الجوية المصريين من تخفيف الملابس، مؤكدين أن الشتاء لم ينتهي وفصل الربيع سوف يبدأ الأسبوع المقبل، وخلال هذه الفترة بعد 21 مارس على المواطنين متابعة النشرة اليومية من هيئة الأرصاد لأنه من الوارد أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار خفيفة في نصف الأسبوع
وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن هناك احتمالات كبيرة بعودة فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري ولكنها خفيفة إلى متوسطة في شدتها.

اضطرابات نهاية الشتاء
وأكد خبراء الأرصاد أننا حاليًا في نهاية فصل الشتاء، وعادة ما تشهد نهايته اضطرابات شديدة في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

موجة من الغبار
وعن إمكانية وصول موجة الغبار التي شهدتها دول الخليج لمصر، قالت الهيئة إن الموجة لن يصل تأثيرها إلى مصر، مشيرة إلى أن الطقس حاليا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد نهارًا، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 18 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 20 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ 18 دقيقة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر

بعد التنين.. الأرصاد: فصل الربيع سيشهد تقلبات كبيرة (فيديو)

بارد ليلا لطيف نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

شديد الحرارة في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بارد ولطيف.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

07:16 ص

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

05:30 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين