هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المنتظرة في البلاد خلال الأيام المقبلة، محذرة المصريين من الظواهر التي قد تطرأ على المناخ خلال تلك الفترة.





طقس بارد ليلا

وقالت الهيئة إن طقس اليوم الأحد يسوده الدفء على القاهرة والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال سيناء معتدل على السواحل الشمالية والسواحل الشرقية فيما يميل الى الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا فيما يكون باردًا ليلًا على معظم الأنحاء.





شبورة حتى الخميس

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحا، على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد، وتستمر حتى الخميس المقبل.





لا تخففوا الملابس

كما حذر مسئولي هيئة الأرصاد الجوية المصريين من تخفيف الملابس، مؤكدين أن الشتاء لم ينتهي وفصل الربيع سوف يبدأ الأسبوع المقبل، وخلال هذه الفترة بعد 21 مارس على المواطنين متابعة النشرة اليومية من هيئة الأرصاد لأنه من الوارد أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة.





أمطار خفيفة في نصف الأسبوع

وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن هناك احتمالات كبيرة بعودة فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري ولكنها خفيفة إلى متوسطة في شدتها.





اضطرابات نهاية الشتاء

وأكد خبراء الأرصاد أننا حاليًا في نهاية فصل الشتاء، وعادة ما تشهد نهايته اضطرابات شديدة في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع وانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.





موجة من الغبار