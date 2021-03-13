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للشركات المتضررة من كورونا.. إسبانيا تقر حزمة مساعدات بقيمة 13.1 مليار دولار

السبت 13/مارس/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
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قالت الحكومة الإسبانية إن مجلس الوزراء أقر اليوم حزمة بقيمة 11 مليار يورو (13.1مليار دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التغلب على الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، منها سبعة مليارات يورو المساعدات المباشرة.

كما تتضمن الحزمة ثلاثة مليارات يورو تخصص لإعادة الهيكلة الطوعية للديون التي قدمتها البنوك بدعم من الدولة للشركات المتضررة من الجائحة، والكثير منها في قطاع السياحة، بينما سيتم تخصيص مليار يورو في صورة عمليات ضخ لرأس المال.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء "المدة والأثر الاقتصادي للجائحة يزيد من خطر الإفراط في المديونيات... من خلال التحرك في التوقيت الصحيح، سنتجنب تكلفة أكبر في المستقبل".

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كورونا اسبانيا فيروس كونا المساعدات الحكومية الاقتصاد الاسباني

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