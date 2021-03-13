Advertisements
رئيس "مياه سوهاج" عن تبرع قمص بفرش مسجد: "حسن جوار" (فيديو)
السبت 13/مارس/2021 - 03:24 م
رقية جمال
Advertisements
كشف اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، تفاصيل تبرع القمص يوسف فرنسيس سامي، بفرش مسجد محطة مياه غرب سوهاج.
وأضاف "بدري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أن القمص يوسف هو رئيس جمعية بيت الرحمة، وهو أحد جيران محطة المياه، التي يتم عمل إحلال وتجديد شامل لها ومن بينها تطوير المسجد ودهانه، لافتًا إلى أنه أرسل له إحدى زملائه بالمحطة وأبلغه عن رغبته بالتبرع بسجاد للمسجد ومكنسة كهربائية.
وتابع رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، أن ما حدث دلالة على المحبة بين المسلمين والمسيحيين وروح الأُلفة، وهذا الشعور ليس جديد، منوهًا بأنه كان سعيد جدًا بهذه الهدية، وتوجه وعدد من المسئولين بالمحطة لتوجيه الشكر للقمص على هديته، لافتًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا عرض على القمص تطهير الجمعية ولكنه أبلغهم أنه تم تطهيرها، وهذا انطلاقا من مبدأ حسن الجوار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements