رئيس "مياه سوهاج" عن تبرع قمص بفرش مسجد: "حسن جوار" (فيديو)

كشف اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، تفاصيل تبرع القمص يوسف فرنسيس سامي، بفرش مسجد محطة مياه غرب سوهاج.





وأضاف "بدري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، أن القمص يوسف هو رئيس جمعية بيت الرحمة، وهو أحد جيران محطة المياه، التي يتم عمل إحلال وتجديد شامل لها ومن بينها تطوير المسجد ودهانه، لافتًا إلى أنه أرسل له إحدى زملائه بالمحطة وأبلغه عن رغبته بالتبرع بسجاد للمسجد ومكنسة كهربائية.



