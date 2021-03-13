بهذه الطريقة.. روجينا تروج لمسلسلها الجديد "بنت السلطان"

روجت الفنانة روجينا لمسلسلها الجديد "بنت السلطان"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة روجينا مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي تقود دراجة نارية، وعلقت عليه قائلة :" أحلى تصوير يعمرررررررررررري، مسلسل بنت السلطان، رمضان يجمعنا".



مسلسل"بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبو الروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا الدرامية هو مسلسل "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.