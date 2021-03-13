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علي معلول يسافر إلى تونس من أجل متابعة إصابته

السبت 13/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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سافر الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس من أجل متابعة إصابته التي يعاني منها في العضلة الخلفية مع طاقمه الطبي هناك.

وكان معلول قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي منذ مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في قطر بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وعلى الرغم من إعلان النادي الأهلي أول يوم الخميس الماضي جاهزية  اللاعب التونسي للسفر مع الفريق الأحمر إلا أن الجهاز الطبي كشف أمس عن تجدد إصابة معلول وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع.

وقرر معلول السفر إلى تونس لمتابعة إصابته مع طاقمه الطبي هناك والحصول على البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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