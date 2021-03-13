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فوائد شرب الحلبة للحامل.. تعرفي عليها

السبت 13/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
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تتخوف بعض الحوامل من تناول مشروب الحلبة، ولكن الحلبة لها العديد من الفوائد للمرأة الحامل، نظرا لأنها غنية بالخصائص المضادة للالتهابات، كما أنها تعمل على توفير المعادن والفيتامينات الأساسية اللازمة أثناء الحمل، ومن فوائدها ما يلي:

- يعمل استهلاك بذور الحلبة أثناء الحمل كمقاتل طبيعي لمرض سكري الحمل.
-  تناول بذور الحلبة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم في الثدي للمرأة الحامل. 
- نقع بضع بذور طوال الليل في الماء، ثم يُصفى السائل في الصباح ويشرب.
- تخفف الألم المصاحب للولادة، وتساعد أيضاً في تقليل مدة الانقباضات.
- يمكن أن يساعد تناول الحلبة أثناء الحمل أيضاً على استقرار مستويات السكر.
- تعمل على تقوية جهاز المناعة، وكذلك منظف للجهاز. 
- يمكن أن يساعد تناول الحلبة في مكافحة أمراض القلب واضطراب الرئة والإنفلونزا وأنواع الحساسية المختلفة.

طريقة استخدام بذور الحلبة أثناء الحمل
- نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء طوال الليل
- يُصفى ويشرب الماء في الصباح. 

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