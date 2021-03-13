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بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لخوض مباراة فيتا كلوب ب‏دوري أبطال إفريقيا

السبت 13/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي،  منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى الكونغو؛ لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة ‏دوري أبطال إفريقيا.‏


وخاض الفريق مرانه صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش، ثم تحرك إلى مطار القاهرة؛ ‏تمهيداً لبدء رحلة السفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة.‏


وتضم قائمة الفريق المسافرة للكونغو، كلاً من : ‏
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ‏ومروان ‏محسن ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي ‏لطفي ‏وعمرو السولية  وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم ‏توفيق، ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد ‏ نبيل ‏كوكا.‏


وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي ‏أجراها الفريق قبل السفر للكونغو. ‏


ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب بملعب الأخير عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة ‏الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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