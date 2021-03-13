3 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مهمة فيتا كلوب

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الالتقاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، وذلك عقب المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وقبل السفر إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب.









وقال الخطيب للاعبين: «لابد أن نتوجه إلى الكونغو بشخصية الأهلي، ونخوض مباراة فيتا كلوب بمنتهى القوة والجدية، ما كان يجب أن نكون في هذا الموقف، ولكن ثقتنا فيكم كبيرة، وأنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال.









وشدد محمود الخطيب في حديثه على أن لاعبي الفريق تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لافتا إلى ضرورة بذل أقصى الجهد أمام فيتا كلوب، والعودة إلى طريق الانتصارات، مؤكدا على ثقته وثقة جماهير الأهلي في كل العناصر الموجودة وقدرتهم على تقديم المباراة التي تليق بالنادي، وتحقق طموحات جماهير الأهلي .









واختتم رئيس الأهلي لقاءه مع اللاعبين بقراءة الفاتحة، ثم استقل بعدها الفريق الحافلة متوجها إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة؛ لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.