



(نتيجة تالتة اعدادي) | رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الترم الاول من خلال بوابة التعليم الاساسي لجميع محافظات مصر cairogovresults





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول، قد بدأ بالفعل تفعيله للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من قبل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات وذلك حتى تعطي الفرصة لكل الطلاب والطالبات الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في الاستعلام عنها عبر شبكة الإنترنت بجانب توفيرها داخل المدارس المختلفة خلال الساعات الجارية.





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

يتساءل قطاع كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عن طريقة الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالرسم ورقم الجلوس من خلال المواقع الرسمية متمثلة في بوابات التعليم الأساسي بمختلف المحافظات، وهذا لكون تلك الطريقة تعد الأسهل للوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس خلال الفصل الدراسي الأول.





ويمكن لكل الطلاب الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من خلال البحث عن موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لها مدرسته الإعدادية ومن ثم الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي والنتائج.





خطوات استعلام نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021

أعطت وزارة التربية والتعليم الحق لمديريات التعليم بكل المحافظات لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الأول ونشرها عبر المواقع الرسمية وداخل مختلف المدارس وذلك منذ نهاية فترة الامتحانات في نهاية الأسبوع الماضي، والتي عقدت بنظام مختلف هذا العام وهو نظام الامتحانات المجمعة.





وقد جاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 برقم الجلوس على النحو التالي:





- توجه إلى موقع بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظتك.





- اختر قسم نتائج طلاب المرحلة الإعدادية ومن ثم اختر نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2021.





- اكتب البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.





- اضغط على عرض نتيجة الطالب.





- يتوجب عليك الانتظار لمدة دقائق قليلة حتى تظهر نتائج تالتة اعدادي.



