جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 13 مارس.









وتلعب اليوم أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:





1 – أتلتيكو مدريد – 62 نقطة

2 – برشلونة – 56 نقطة

3 – ريال مدريد – 54 نقطة

4 – إشبيلية – 48 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 45 نقطة

6 – ريال بيتيس – 42 نقطة

7 – فياريال – 37 نقطة

8 – سيلتا فيجو – 33 نقطة

9 – غرناطة – 33 نقطة

10 – أتلتيك بيلباو – 33 نقطة

11 – ليفانتي – 32 نقطة

12 – فالنسيا – 30 نقطة

13 – أوساسونا – 28 نقطة

14 – قادش – 28 نقطة

15 – خيتافي – 27 نقطة

16- بلد الوليد – 25 نقطة

17- إلتشي – 24 نقطة

18- إيبار – 22 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة

20 – هويسكا – 20 نقطة