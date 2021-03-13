Advertisements

الأهلي ينهي اتفاقه مع علي معلول لتجديد عقده

السبت 13/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى الإبقاء على عناصر الفريق الأول لكرة القدم الأساسية والهامة، التي تحدث الفارق مع الأحمر، في الوقت الراهن في خطوة لعدم تكرار سيناريو رحيل بعض النجوم عن الفريق خلال الفترة المقبلة.


وأنهى مجلس إدارة الأهلي، اتفاقه مع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، على إضافة 3 سنوات ونصف في عقده الجديد مع القلعة الحمراء، بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.


وتقرر أن يتقاضى معلول مليون و100 ألف دولار، خلال الموسم الواحد، في عقده الجديد مع القلعة الحمراء.


وتجددت إصابة المحترف التونسي، علي معلول، ومن المتوقع غيابه لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رد ناري من نجم الزمالك على أنباء وجود خلافات بينه وبين باتشيكو

منذ ساعة و 18 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

بمشاركة مصطفى محمد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جالطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

01:17 م

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين