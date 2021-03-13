الأهلي ينهي اتفاقه مع علي معلول لتجديد عقده

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى الإبقاء على عناصر الفريق الأول لكرة القدم الأساسية والهامة، التي تحدث الفارق مع الأحمر، في الوقت الراهن في خطوة لعدم تكرار سيناريو رحيل بعض النجوم عن الفريق خلال الفترة المقبلة.









وأنهى مجلس إدارة الأهلي، اتفاقه مع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، على إضافة 3 سنوات ونصف في عقده الجديد مع القلعة الحمراء، بخلاف الموسم القادم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.









وتقرر أن يتقاضى معلول مليون و100 ألف دولار، خلال الموسم الواحد، في عقده الجديد مع القلعة الحمراء.









وتجددت إصابة المحترف التونسي، علي معلول، ومن المتوقع غيابه لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.