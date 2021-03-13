سيامة ١٩ كاهنا جديدا للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وأفريقيا وأمريكا



قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم بسيامة ١٩ كاهنًا جديدًا للخدمة الكهنوتية والرعوية، منهم ١٢ كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة وكاهنين للإسكندرية ومثلهما لخدمة الكرازة بأفريقيا، وثلاثة لإيبارشية الأقصر وكاهنًا واحدًا للولايات المتحدةالأمريكية.

كان قداسته قد صلى قداس السبت من الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس صباح اليوم بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة، وعقب صلاة الصلح، تمم قداسته صلوات سيامة الكهنة الجدد لينالوا درجة القسيسية.

والكهنة الجدد هم:

١- الشماس فادي نبيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر، القاهرة، باسم القس ميخائيل.

٢- الشماس مارك رامز كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوبس مدينة نصر، القاهرة، باسم القس لوقا.

٣- الشماس روماني فصيح كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل والشهيد مارجرجس بمؤسسة الزكاة، المرج، القاهرة، باسم القس يعقوب.

٤- الشماس ماجد جمال كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس داود.

٥- الشماس أنطونيوس ناجي كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس يوحنا.

٦- الشماس شادي مجدي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، باسم القس يوسف.

٧- الشماس هاني فانوس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بأبو الفرج، شبرا، باسم القس كيرلس.

٨- الشماس مايكل إسحق كاهنًا لكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، القاهرة باسم القس مايكل.

٩- الشماس أنور بخيت كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة، باسم القس صموئيل.

١٠- الشماس مرزق بشرى كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة بدر، القاهرة، باسم القس مرقس.

١١- الشماس مينا يونان كاهنًا لكنيسة القديسة مريم المصرية، التجمع الخامس، القاهرة، باسم القس دانيال.

١٢- الشماس فليمون دخن أنقلا كاهنًا عامًا، لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس فليمون.

١٣- الشماس وسيم وصفي كاهنًا عامًا لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس جون.

١٤- الشماس بيشوي عاطف كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بالأقصر، باسم القس ديمتريوس.

١٥- الشماس عماد لمعي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالأقصر، باسم القس جوراجيوس.

١٦- الشماس ممدوح فخري كاهنًا عامًا لخدمة القرية بالأقصر، باسم القس دانيال.

١٧- الشماس عماد سعيد كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس، مطار النزهة، الإسكندرية، باسم القس كيرلس.

١٨- الشماس بيشوي نظير كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول، كرموز، الإسكندرية، باسم القس بيشوي.

١٩- الشماس عادل سمير كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، لندن، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، باسم القس يسطس.