Advertisements

سيامة ١٩ كاهنا جديدا للخدمة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وأفريقيا وأمريكا

السبت 13/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم بسيامة ١٩ كاهنًا جديدًا للخدمة الكهنوتية والرعوية، منهم ١٢ كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة وكاهنين للإسكندرية ومثلهما لخدمة الكرازة بأفريقيا، وثلاثة لإيبارشية الأقصر وكاهنًا واحدًا للولايات المتحدةالأمريكية.
كان قداسته قد صلى قداس السبت من الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس صباح اليوم بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة، وعقب صلاة الصلح، تمم قداسته صلوات سيامة الكهنة الجدد لينالوا درجة القسيسية.
والكهنة الجدد هم:
١- الشماس فادي نبيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة نصر، القاهرة، باسم القس ميخائيل.
٢- الشماس مارك رامز كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوبس مدينة نصر، القاهرة، باسم القس لوقا.
٣- الشماس روماني فصيح كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل والشهيد مارجرجس بمؤسسة الزكاة، المرج، القاهرة، باسم القس يعقوب.
٤- الشماس ماجد جمال كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس داود.
٥- الشماس أنطونيوس ناجي كاهنًا لكنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون، القاهرة، باسم القس يوحنا.
٦- الشماس شادي مجدي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، باسم القس يوسف.
٧- الشماس هاني فانوس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس بأبو الفرج، شبرا، باسم القس كيرلس.
٨- الشماس مايكل إسحق كاهنًا لكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، القاهرة باسم القس مايكل.
٩- الشماس أنور بخيت كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالهضبة الوسطى، المقطم، القاهرة، باسم القس صموئيل.
١٠- الشماس مرزق بشرى كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة بدر، القاهرة، باسم القس مرقس.
١١- الشماس مينا يونان كاهنًا لكنيسة القديسة مريم المصرية، التجمع الخامس، القاهرة، باسم القس دانيال.
١٢- الشماس فليمون دخن أنقلا كاهنًا عامًا، لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس فليمون.
١٣- الشماس وسيم وصفي كاهنًا عامًا لخدمة الكرازة بأفريقيا، باسم القس جون.
١٤- الشماس بيشوي عاطف كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بالأقصر، باسم القس ديمتريوس.
١٥- الشماس عماد لمعي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالأقصر، باسم القس جوراجيوس.
١٦- الشماس ممدوح فخري كاهنًا عامًا لخدمة القرية بالأقصر، باسم القس دانيال.
١٧- الشماس عماد سعيد كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس، مطار النزهة، الإسكندرية، باسم القس كيرلس.
١٨- الشماس بيشوي نظير كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول، كرموز، الإسكندرية، باسم القس بيشوي.
١٩- الشماس عادل سمير كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي، لندن، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، باسم القس يسطس.

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 8 ساعات

رد ناري من نجم الزمالك على أنباء وجود خلافات بينه وبين باتشيكو

منذ ساعة و 18 دقيقة

بمشاركة مصطفى محمد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة جالطة سراي وقيصري سبور في الدوري التركي

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

01:17 م

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين