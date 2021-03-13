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تحطم طائرة عسكرية من طراز "أن-26" في كازاخستان

السبت 13/مارس/2021 - 03:34 م
تحطم طائ
تحطم طائ
وكالات
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أعلنت السلطات في كازاخستان، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة نقل عسكري من طراز "أن-26" تابعة لحرس الحدود قرب مطار مدينة ألماتا.

 

وبحسب مطار ألماتا الدولي، فقد الاتصال مع الطائرة من طراز "أن-26" القادمة من العاصمة نور سلطان لدى هبوطها في المطار.

 

وأشار مطار ألماتا الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إلى أن الطائرة تحطمت في بداية المهبط.

 

وأوضحت سلطات المطار، أن الطائرة المنكوبة تابعة لإحدى وحدات حرس الحدود وكان على متنها ستة أشخاص، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إرجاء رحلات في المطار.

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كازاخستان طائرة عسكرية تحطم طائرة عسكرية

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