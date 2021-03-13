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"واتساب" يتيح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق قريبا
السبت 13/مارس/2021 - 03:32 م
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يستعد تطبيق التراسل الفورى واتسآب لإتاحة ميزة تمكن مستخدمي التطبيق من التحدث إلى فريق الدعم الفني للشركة من داخل التطبيق.
ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo، المخصص في رصد الميزات القادمة على تطبيق "واتساب"، أكد أنه سيكون متاح للمستخدم الانتقال إلى خيار "اتصل بنا"، وسيرى المستخدم مربعًا اختياريًا لتضمين معلومات الجهاز، وفي الجزء السفلي من الصفحة، سيتمكنون من رؤية رسالة واتس آب، "سنرد عليك في دردشة واتس آب"، مع خيار الإرسال.
وسيؤدي النقر فوق هذا إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى نافذة الدردشة حيث يرون مربع حوار يدعى أن الرسائل المشتركة فى الدردشة هى محادثات مشفرة من طرف إلى طرف وسيتم إغلاقها بعد إصلاح المشكلة، وعندما يتعلق الأمر بالتوافر، يدعى WABetaInfo أنه سيتم طرحه فى تحديث iOS و Android فى المستقبل.
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