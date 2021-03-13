"واتساب" يتيح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق قريبا

يستعد تطبيق التراسل الفورى واتسآب لإتاحة ميزة تمكن مستخدمي التطبيق من التحدث إلى فريق الدعم الفني للشركة من داخل التطبيق.





ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo، المخصص في رصد الميزات القادمة على تطبيق "واتساب"، أكد أنه سيكون متاح للمستخدم الانتقال إلى خيار "اتصل بنا"، وسيرى المستخدم مربعًا اختياريًا لتضمين معلومات الجهاز، وفي الجزء السفلي من الصفحة، سيتمكنون من رؤية رسالة واتس آب، "سنرد عليك في دردشة واتس آب"، مع خيار الإرسال.



