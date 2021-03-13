الطريقة الصحيحة لاستخدام رافعة السيارة باحترافية

نقدم لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة والأمنة لاستخدام رافعة السيارة باحترافية للحفاظ على السلامة السيارة:





إيقاف السيارة في مكان آمن

لاستخدام الرافعة دون قلق من سير السيارات بالطريق، والتأكد من صلابة الأرضية لدعم ثبات الرافعة.





تأمين إيقاف حركة السيارة

يجب على السائق غلق المحرك قبل استخدام الرافعة، كما يجب شد فرامل اليد.





تحديد المكان المخصص للرافعة

من المفترض أن كل سيارة لها مكان مخصص أسفلها لتثبيت الرافعة، مع ملاحظة أن كل سيارة لها 4 مناطق تتمركز بها الرافعة، وهي بالقرب من كل إطار من إطارات السيارة الأربع.





توصيل مقبض الرفع بالرافعة بشكل صحيح

تختلف طريقة توثيق مقابض الرفع باختلاف نوع وطراز الرافعة نفسها، وللتأكد من ذلك ينصح بالرجوع لكتيب السيارة.





إدارة المقبض عكس عقارب الساعة

لرفع السيارة للأعلى قم بإدارة مقبض الرفع بإتجاه عكس عقارب الساعة بهدوء حتى ترتفع الإطارات عن الأرض بمساحة مناسبة لتغيير الإطار التالف.





انزال السيارة

بعد إنهاء الإجراءات السابقة، قم بإنزال السيارة عن طريق لف مقبض الرفع مع اتجاه عقارب الساعة بهدوء وبطء حتى تلمس الإطارات الأرض.