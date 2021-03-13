قنبلة يدوية تنفجر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بانفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة، أن الانفجار وقع في منطقة عرب زبيد، عند الشارع الفوقاني داخل المخيم، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

ويذكر أن مخيم عين الحلوة، أنشيء في جنوب شرقي مدينة صيدا بجنوب لبنان عام 1948من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف إيواء نحو 15 ألف لاجئ فلسطيني.