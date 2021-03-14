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تخفيضات تصل لـ50%.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة 17 من مبادرة "كلنا واحد"

الأحد 14/مارس/2021 - 06:51 ص
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
ياسمين مبروك
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في ضوء دعم منظومة الحماية الاجتماعية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، احتفالًا بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المرحلة 17 من مبادرة "كلنا واحد" احتفالًا بعيد الأم وقرب حلول شهر رمضان.

١. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية.

٢. تتزامن المبادرة مع الاحتفال بعيد الأم 2021م وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

٣. تأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

٤. وتنسق وزارة الداخلية مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

٥. اتخاذ الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

٦. ولإطلاق فعاليات المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من "سلع غذائية "إستراتيجية – أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس ومفروشات – مستلزمات طبية وقائية".

٧. يشارك نحو أكثر من 750 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات.

٨. وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%.

٩. تم التنسيق مع مسئولي "عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين" وإنشاء "4 سرادقات" بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، الصناعية"، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

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كلنا واحد عيد الام شهر رمضان تخفيضات السلع اخر الاخبار

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