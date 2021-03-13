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سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها

السبت 13/مارس/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري، رافقه خلالها الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري والوكلاء.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات.

وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الكليتين وبما لمسه من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الكمامات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها
سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها
سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها
سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها
سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها
سوسة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها

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