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"بطالة وتضخم".. معاناة تركية بسبب سياسات أردوغان الفاشلة

السبت 13/مارس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
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تشهد تركيا العديد من الأزمات الاقتصادية بسبب السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام أردوغان، والذى تسببت فى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية للشعب التركي. 

 

فى تقرير جديد لها، أكدت مؤسسة ماعت، أن تركيا تشهد أزمات كبيرة فى الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية، ما تسبب فى غضب عارم من سياسات أردوغان الفاشلة.

 

وأضاف التقرير، أن عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية، انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادى للحكومة التركية، وتزايد الديون فى بلادهم، واصفين ذلك أنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة فى تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم فى الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

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