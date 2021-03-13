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بقرار جمهوري.. تعيين الدكتور صلاح سليم عميدا لكلية الآداب بجنوب الوادي
السبت 13/مارس/2021 - 04:27 م
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور صلاح سليم طايع عميدا لكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي لمدة ثلاث سنوات.
والجدير بالذكر أن الدكتور صلاح سليم، أستاذ التاريخ ووكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المؤهلات العلمية:
· دكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 2004 م تقدير مرتبة الشرف الأولي.
· ماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 2001 م تقدير امتياز.
· دبلوم تربوي من كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي 1998م تقدير جيد.
· ليسانس الآداب قسم التاريخ الإسلامي كلية الآداب بقنا جامعة أسيوط 1990 م
تقدير جيد جدًا.
عضوية الجمعيات والمنظمات العلمية:
· عضو اتحاد المؤرخين العرب.
· عضو الاتحاد العام للأثريين العرب.
· عضو نقابة المهن التعليمية.
· عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.
· عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي.
· عضو الجمعية التاريخية المصرية.
الكتب العلمية المنشورة:
· مدينة هراة: دراسة سياسية وحضارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007 م
· مدينة قفط: منذ الفتح العربي الإسلامي حتى نهاية القرن الخامس الهجري دراسة سياسية وحضارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007 م.
· تاريخ الدولة العباسية (رؤية جديدة)، مطبعة جنوب الوادى، 2010م.
· تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى صدر الإسلام وبنى أمية (رؤية جديدة)، مطبعة جنوب الوادى، 2010م.
· تاريخ مصر الإسلامية وجوانب من حضارتها من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى (20-567هـ 640-1171م)، مطبعة الإيمان بالقاهرة، 2009م.
· نظم الحضارة الإسلامية، مطبعة الإيمان بالقاهرة، 2009م.
الأبحاث العلمية:
· محنة القضاء في عهد المعتصم بالله العباسي (218–227هـ 833–842م)، بحث منشور بمجلة كلية الآداب بقنا – جامعة جنوب الوادي – العدد (19) – سنة 2006م.
· العلاقات التجارية بين العرب والصين منذ الخلافة الراشدة حتى نهاية الدولة السامانية (11-389هـ 632-999م) بحث منشور بمجلة كلية الآثار – جامعة جنوب الوادي – العدد الأول (إصدار خاص) – سنة 2006م.
· بنو الشوارب ودورهم فى القضاء ببغداد خلال العصر البويهى (334-447هـ945-1056م) بحث منشور بمجلة كلية الآداب بقنا– جامعة جنوب الوادي – العدد (21) – سنة 2008م.
· النشاط التجارى فى خراسان فى العصر السلجوقى (429-590هـ 1037-1193م) بحث منشور بالمؤتمر الدولى الخامس (إسهام العلماء المسلمين فى الحضارة العالمية) كلية دار العلوم – جامعة المنيا المنعقد 8-10 مارس 2009م.
· الحرف والصناعات فى مدينة قوص منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك (358-923هـ 969-1517م) بحث مقبول النشر بمؤتمر قنا عبر العصور المنعقد بالكلية فى الفترة من 12-14 أكتوبر 2008.
المؤتمرات العلمية:
· شارك في أعمال مؤتمر المؤرخين العرب: الوطن العربي عبر العصور: التاريخ الاقتصادي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 7– 8 حتى 9 – 8 – 2006م).
· شارك في أعمال مؤتمر المؤرخين العرب: الوطن العربي عبر العصور: التاريخ الاجتماعي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 7– 8 حتى 9 – 8 – 2007م) بحث بعنوان آل برهان في بخارى.
· شارك في أعمال مؤتمر الأثريين العرب: دراسات في آثار الوطن العربي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 3– 8 حتى 4 – 8 – 2007م).
· شارك في أعمال مؤتمر I C T P المنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، الخميس 6 سبتمبر 2007 م.
· شارك في المؤتمر الدولي الرابع الذي عقدته جامعة المنيا – كلية دار العلوم في الفترة من (9 - 3 إلى 11 – 3 – 2008م) تحت عنوان الثقافة العربية الإسلامية... الوحدة والتنوع ببحث بعنوان العلاقات التجارية الإيرانية الصينية منذ الخلافة الراشدة حتى نهاية الدولة السامانية.
· شارك بالتدريب فى المؤتمر المنعقد بكلية الآداب بقنا وعنوانه "المرأة بين الواقع والمأمول" و"لا لختان الإناث" المنعقد من (8 – 7 إلى 9 - 7 – 2008م)
· شارك فى المؤتمر الثقافى المصرى الروسى الدولى السادس، الحوار بين الحضارات، حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، الذى عقد بجامعة حلوان – كلية الآداب فى الفترة من (23-24 أبريل 2008م).
· شارك في المؤتمر العلمى الرابع الذي عقدته كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى في الفترة من (12-10 إلى 14 – 10 – 2008م) تحت عنوان قنا عبر العصور ببحث بعنوان الحرف والصناعات فى مدينة قوص منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك(358-923 هـ 969-1517م).
· شارك في المؤتمر الدولي الخامس الذي عقدته جامعة المنيا – كلية دار العلوم في الفترة من (8 - 3 إلى 10 – 3 – 2009م) تحت عنوان إسهام العلماء المسلمين فى الحضارة العالمية ببحث بعنوان التجارة فى خراسان فى العصر السلجوقى (429-590هـ 1037-1193م).
الأنشطة الأكاديمية:
· رائد أسرة الأندلس بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2005 – 2006م).
· شارك في دورة إعداد القادة بحلوان في الفترة من 21–7–2006م وحتى 27–7– 2006م في مجال النشاط الاجتماعي.
· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2006-2007م).
· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2007-2008م).
· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2008-2009م).
· رائد أسرة البيت بيتك بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2006 – 2007)، (2007 – 2008م)، (2008-2009)، (2009– 2010).
· رائد أسرة مصر اليوم بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2011– 2012).
· شارك في دورة إعداد القادة ببورسعيد في الفترة من 21–7–2007م وحتى 27–7–2007م في مجال النشاط الاجتماعي.
· شارك في دورة إعداد القادة ببورسعيد في الفترة من 1-8–2008م وحتى 6–8–2008م في مجال النشاط القيادى.
· رائد اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2006 – 2007م).
· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي منذ العام الجامعي (2007 – 2008م) حتى اليوم.
· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2010 – 2011م).
· المستشار الثقافى والإعلامى لاتحاد طلاب الجامعة منذ العام الجامعى (2008-2009) حتى اليوم.
· شارك فى إعداد حفل التخرج السنوى لكلية الآداب بقنا عام (2006-2007م)، (2007-2008م).
· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي(2008-2009م).
· رئيس كنترول تمهيدى الماجستير دور ديسمبر (2009-2010م).
والجدير بالذكر أن الدكتور صلاح سليم، أستاذ التاريخ ووكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المؤهلات العلمية:
· دكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 2004 م تقدير مرتبة الشرف الأولي.
· ماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 2001 م تقدير امتياز.
· دبلوم تربوي من كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي 1998م تقدير جيد.
· ليسانس الآداب قسم التاريخ الإسلامي كلية الآداب بقنا جامعة أسيوط 1990 م
تقدير جيد جدًا.
عضوية الجمعيات والمنظمات العلمية:
· عضو اتحاد المؤرخين العرب.
· عضو الاتحاد العام للأثريين العرب.
· عضو نقابة المهن التعليمية.
· عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.
· عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي.
· عضو الجمعية التاريخية المصرية.
الكتب العلمية المنشورة:
· مدينة هراة: دراسة سياسية وحضارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007 م
· مدينة قفط: منذ الفتح العربي الإسلامي حتى نهاية القرن الخامس الهجري دراسة سياسية وحضارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007 م.
· تاريخ الدولة العباسية (رؤية جديدة)، مطبعة جنوب الوادى، 2010م.
· تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى صدر الإسلام وبنى أمية (رؤية جديدة)، مطبعة جنوب الوادى، 2010م.
· تاريخ مصر الإسلامية وجوانب من حضارتها من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى (20-567هـ 640-1171م)، مطبعة الإيمان بالقاهرة، 2009م.
· نظم الحضارة الإسلامية، مطبعة الإيمان بالقاهرة، 2009م.
الأبحاث العلمية:
· محنة القضاء في عهد المعتصم بالله العباسي (218–227هـ 833–842م)، بحث منشور بمجلة كلية الآداب بقنا – جامعة جنوب الوادي – العدد (19) – سنة 2006م.
· العلاقات التجارية بين العرب والصين منذ الخلافة الراشدة حتى نهاية الدولة السامانية (11-389هـ 632-999م) بحث منشور بمجلة كلية الآثار – جامعة جنوب الوادي – العدد الأول (إصدار خاص) – سنة 2006م.
· بنو الشوارب ودورهم فى القضاء ببغداد خلال العصر البويهى (334-447هـ945-1056م) بحث منشور بمجلة كلية الآداب بقنا– جامعة جنوب الوادي – العدد (21) – سنة 2008م.
· النشاط التجارى فى خراسان فى العصر السلجوقى (429-590هـ 1037-1193م) بحث منشور بالمؤتمر الدولى الخامس (إسهام العلماء المسلمين فى الحضارة العالمية) كلية دار العلوم – جامعة المنيا المنعقد 8-10 مارس 2009م.
· الحرف والصناعات فى مدينة قوص منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك (358-923هـ 969-1517م) بحث مقبول النشر بمؤتمر قنا عبر العصور المنعقد بالكلية فى الفترة من 12-14 أكتوبر 2008.
المؤتمرات العلمية:
· شارك في أعمال مؤتمر المؤرخين العرب: الوطن العربي عبر العصور: التاريخ الاقتصادي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 7– 8 حتى 9 – 8 – 2006م).
· شارك في أعمال مؤتمر المؤرخين العرب: الوطن العربي عبر العصور: التاريخ الاجتماعي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 7– 8 حتى 9 – 8 – 2007م) بحث بعنوان آل برهان في بخارى.
· شارك في أعمال مؤتمر الأثريين العرب: دراسات في آثار الوطن العربي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 3– 8 حتى 4 – 8 – 2007م).
· شارك في أعمال مؤتمر I C T P المنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، الخميس 6 سبتمبر 2007 م.
· شارك في المؤتمر الدولي الرابع الذي عقدته جامعة المنيا – كلية دار العلوم في الفترة من (9 - 3 إلى 11 – 3 – 2008م) تحت عنوان الثقافة العربية الإسلامية... الوحدة والتنوع ببحث بعنوان العلاقات التجارية الإيرانية الصينية منذ الخلافة الراشدة حتى نهاية الدولة السامانية.
· شارك بالتدريب فى المؤتمر المنعقد بكلية الآداب بقنا وعنوانه "المرأة بين الواقع والمأمول" و"لا لختان الإناث" المنعقد من (8 – 7 إلى 9 - 7 – 2008م)
· شارك فى المؤتمر الثقافى المصرى الروسى الدولى السادس، الحوار بين الحضارات، حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، الذى عقد بجامعة حلوان – كلية الآداب فى الفترة من (23-24 أبريل 2008م).
· شارك في المؤتمر العلمى الرابع الذي عقدته كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى في الفترة من (12-10 إلى 14 – 10 – 2008م) تحت عنوان قنا عبر العصور ببحث بعنوان الحرف والصناعات فى مدينة قوص منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك(358-923 هـ 969-1517م).
· شارك في المؤتمر الدولي الخامس الذي عقدته جامعة المنيا – كلية دار العلوم في الفترة من (8 - 3 إلى 10 – 3 – 2009م) تحت عنوان إسهام العلماء المسلمين فى الحضارة العالمية ببحث بعنوان التجارة فى خراسان فى العصر السلجوقى (429-590هـ 1037-1193م).
الأنشطة الأكاديمية:
· رائد أسرة الأندلس بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2005 – 2006م).
· شارك في دورة إعداد القادة بحلوان في الفترة من 21–7–2006م وحتى 27–7– 2006م في مجال النشاط الاجتماعي.
· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2006-2007م).
· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2007-2008م).
· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2008-2009م).
· رائد أسرة البيت بيتك بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2006 – 2007)، (2007 – 2008م)، (2008-2009)، (2009– 2010).
· رائد أسرة مصر اليوم بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2011– 2012).
· شارك في دورة إعداد القادة ببورسعيد في الفترة من 21–7–2007م وحتى 27–7–2007م في مجال النشاط الاجتماعي.
· شارك في دورة إعداد القادة ببورسعيد في الفترة من 1-8–2008م وحتى 6–8–2008م في مجال النشاط القيادى.
· رائد اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2006 – 2007م).
· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي منذ العام الجامعي (2007 – 2008م) حتى اليوم.
· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2010 – 2011م).
· المستشار الثقافى والإعلامى لاتحاد طلاب الجامعة منذ العام الجامعى (2008-2009) حتى اليوم.
· شارك فى إعداد حفل التخرج السنوى لكلية الآداب بقنا عام (2006-2007م)، (2007-2008م).
· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي(2008-2009م).
· رئيس كنترول تمهيدى الماجستير دور ديسمبر (2009-2010م).
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