بقرار جمهوري.. تعيين الدكتور صلاح سليم عميدا لكلية الآداب بجنوب الوادي







والجدير بالذكر أن الدكتور صلاح سليم، أستاذ التاريخ ووكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







المؤهلات العلمية:



· دكتوراه في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 2004 م تقدير مرتبة الشرف الأولي.



· ماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 2001 م تقدير امتياز.



· دبلوم تربوي من كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي 1998م تقدير جيد.



· ليسانس الآداب قسم التاريخ الإسلامي كلية الآداب بقنا جامعة أسيوط 1990 م

تقدير جيد جدًا.



عضوية الجمعيات والمنظمات العلمية:



· عضو اتحاد المؤرخين العرب.



· عضو الاتحاد العام للأثريين العرب.



· عضو نقابة المهن التعليمية.



· عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.



· عضو نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي.



· عضو الجمعية التاريخية المصرية.



الكتب العلمية المنشورة:



· مدينة هراة: دراسة سياسية وحضارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007 م



· مدينة قفط: منذ الفتح العربي الإسلامي حتى نهاية القرن الخامس الهجري دراسة سياسية وحضارية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولي، 2007 م.



· تاريخ الدولة العباسية (رؤية جديدة)، مطبعة جنوب الوادى، 2010م.



· تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى صدر الإسلام وبنى أمية (رؤية جديدة)، مطبعة جنوب الوادى، 2010م.



· تاريخ مصر الإسلامية وجوانب من حضارتها من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى (20-567هـ 640-1171م)، مطبعة الإيمان بالقاهرة، 2009م.



· نظم الحضارة الإسلامية، مطبعة الإيمان بالقاهرة، 2009م.



الأبحاث العلمية:



· محنة القضاء في عهد المعتصم بالله العباسي (218–227هـ 833–842م)، بحث منشور بمجلة كلية الآداب بقنا – جامعة جنوب الوادي – العدد (19) – سنة 2006م.



· العلاقات التجارية بين العرب والصين منذ الخلافة الراشدة حتى نهاية الدولة السامانية (11-389هـ 632-999م) بحث منشور بمجلة كلية الآثار – جامعة جنوب الوادي – العدد الأول (إصدار خاص) – سنة 2006م.



· بنو الشوارب ودورهم فى القضاء ببغداد خلال العصر البويهى (334-447هـ945-1056م) بحث منشور بمجلة كلية الآداب بقنا– جامعة جنوب الوادي – العدد (21) – سنة 2008م.



· النشاط التجارى فى خراسان فى العصر السلجوقى (429-590هـ 1037-1193م) بحث منشور بالمؤتمر الدولى الخامس (إسهام العلماء المسلمين فى الحضارة العالمية) كلية دار العلوم – جامعة المنيا المنعقد 8-10 مارس 2009م.



· الحرف والصناعات فى مدينة قوص منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك (358-923هـ 969-1517م) بحث مقبول النشر بمؤتمر قنا عبر العصور المنعقد بالكلية فى الفترة من 12-14 أكتوبر 2008.



المؤتمرات العلمية:



· شارك في أعمال مؤتمر المؤرخين العرب: الوطن العربي عبر العصور: التاريخ الاقتصادي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 7– 8 حتى 9 – 8 – 2006م).



· شارك في أعمال مؤتمر المؤرخين العرب: الوطن العربي عبر العصور: التاريخ الاجتماعي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 7– 8 حتى 9 – 8 – 2007م) بحث بعنوان آل برهان في بخارى.



· شارك في أعمال مؤتمر الأثريين العرب: دراسات في آثار الوطن العربي، والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ( 3– 8 حتى 4 – 8 – 2007م).



· شارك في أعمال مؤتمر I C T P المنعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، الخميس 6 سبتمبر 2007 م.



· شارك في المؤتمر الدولي الرابع الذي عقدته جامعة المنيا – كلية دار العلوم في الفترة من (9 - 3 إلى 11 – 3 – 2008م) تحت عنوان الثقافة العربية الإسلامية... الوحدة والتنوع ببحث بعنوان العلاقات التجارية الإيرانية الصينية منذ الخلافة الراشدة حتى نهاية الدولة السامانية.



· شارك بالتدريب فى المؤتمر المنعقد بكلية الآداب بقنا وعنوانه "المرأة بين الواقع والمأمول" و"لا لختان الإناث" المنعقد من (8 – 7 إلى 9 - 7 – 2008م)



· شارك فى المؤتمر الثقافى المصرى الروسى الدولى السادس، الحوار بين الحضارات، حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، الذى عقد بجامعة حلوان – كلية الآداب فى الفترة من (23-24 أبريل 2008م).



· شارك في المؤتمر العلمى الرابع الذي عقدته كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى في الفترة من (12-10 إلى 14 – 10 – 2008م) تحت عنوان قنا عبر العصور ببحث بعنوان الحرف والصناعات فى مدينة قوص منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر المماليك(358-923 هـ 969-1517م).



· شارك في المؤتمر الدولي الخامس الذي عقدته جامعة المنيا – كلية دار العلوم في الفترة من (8 - 3 إلى 10 – 3 – 2009م) تحت عنوان إسهام العلماء المسلمين فى الحضارة العالمية ببحث بعنوان التجارة فى خراسان فى العصر السلجوقى (429-590هـ 1037-1193م).



الأنشطة الأكاديمية:



· رائد أسرة الأندلس بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2005 – 2006م).



· شارك في دورة إعداد القادة بحلوان في الفترة من 21–7–2006م وحتى 27–7– 2006م في مجال النشاط الاجتماعي.



· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2006-2007م).



· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2007-2008م).



· عضو لجنة الجداول الخاصة بكلية الآداب بقنا عام (2008-2009م).



· رائد أسرة البيت بيتك بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2006 – 2007)، (2007 – 2008م)، (2008-2009)، (2009– 2010).



· رائد أسرة مصر اليوم بكلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2011– 2012).



· شارك في دورة إعداد القادة ببورسعيد في الفترة من 21–7–2007م وحتى 27–7–2007م في مجال النشاط الاجتماعي.



· شارك في دورة إعداد القادة ببورسعيد في الفترة من 1-8–2008م وحتى 6–8–2008م في مجال النشاط القيادى.



· رائد اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2006 – 2007م).



· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي منذ العام الجامعي (2007 – 2008م) حتى اليوم.



· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي (2010 – 2011م).



· المستشار الثقافى والإعلامى لاتحاد طلاب الجامعة منذ العام الجامعى (2008-2009) حتى اليوم.



· شارك فى إعداد حفل التخرج السنوى لكلية الآداب بقنا عام (2006-2007م)، (2007-2008م).



· رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة في اتحاد طلاب كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي العام الجامعي(2008-2009م).



· رئيس كنترول تمهيدى الماجستير دور ديسمبر (2009-2010م).

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور صلاح سليم طايع عميدا لكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي لمدة ثلاث سنوات.