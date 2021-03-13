أروابارينا يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة العبور في كأس مصر





أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة العبور في مباراة دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق





خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





شريف إكرامي - جون أنطوي - رمضان صبحي - طارق طه - محمود حمادة - أحمد فتحي - إبراهيم عادل - محمود صابر



