"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا عادة ما نشهد اضطرابات في الأحوال الجوية مع نهايات الفصول، لافتًا إلى أن فصل الشتاء ينتهي رسميًا وجغرافيًا بعد أسبوع.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا نشهد تقلبات جوية وقد نشهد أجواء ربيع متقلبة حادة وسريعة وقد نشهد تغيرات جوية خاصة بالأربع فصول في يوم واحد، مناشدًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة بشكل دقيق ويومي.



