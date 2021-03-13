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عاجل.. مدرب حراس الزمالك يتقدم باستقالته

السبت 13/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تقدم عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستقالته من العمل بالجهاز الفني للفريق، وذلك عقب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن صفوف الأبيض

 

وكتب عبد السلام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل الشكر والامتنان  والتوفيق لنادي الزمالك اداره ولاعبين علي الفتره التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك.

 

 واضاف : اتقدم بالاعتذار عن تدريب فريق نادي الزمالك وتمنياتي بكل التوفيق.

 

في سياق متصل شهد مران فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وحرص نبيه على تدوين كل المعلومات الخاصة بالفريق، واللاعبين خلال المران.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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