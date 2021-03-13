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أوديجارد قائدًا للمنتخب النرويجي في وجود هالاند

السبت 13/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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يستعد مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال، لقيادة منتخب النرويج الأول لكرة القدم الذي يغلب عليه الطابع الشبابي والسعي للوصول لنهائيات البطولات الكبرى، بعد أن منحه المدرب ستيل سولباكن شارة القيادة رغم أنه واحد من أصغر اللاعبين سناً في الفريق.


وأخر مرة وصلت فيها النرويج لنهائيات بطولة كبرى كان أوديغارد عمره عام ونصف العام، وكان ذلك في بطولة أوروبا 2000 في هولندا وبلجيكا عندما ودعت المنافسة من دور المجموعات.

لكن الأوضاع ربما تتغير الآن في ظل وجود المهاجم المتألق إرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني مع الفريق.

وقال أوديغارد للصحافيين بينما يستعد للقاء آرسنال مع الجار اللندني توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً الأحد "لدينا إرلينغ وكثيرون أخرون ومن ثم فإن الأمر يتعلق بالاستفادة بما لدينا".

وأحرز هالاند (20 عاماً) 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متفوقاً بفارق أربعة أهداف على الفرنسي كيليان مبابي الفائز بكأس العالم.

وأضاف أوديغارد "عندما يكون لدينا لاعب مثل إرلينغ فإن علينا الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن. هذا إلى جانب وجود 10 لاعبين أخرين في الملعب وهؤلاء سيلعبون. في رأيي نحن نملك فريقاً جيداً للغاية يضم تشكيلة طيبة تجمع بين أصحاب الخبرة وهؤلاء الأصغر سناً. هذا يعني الاستمرار في البناء على ما قمنا به خلال السنوات الأخيرة".

وفشل منتخب النرويج في التأهل لبطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى العام الحالي بسبب كورونا، بينما يطالب البعض في هذه البلاد بمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر لأسباب تتعلق بحقوق الانسان إذا ما تأهل المنتخب للنهائيات.

وقال أوديغارد (22 عاماً) عن هذا الموقف "جميل أن يتواجد كثيرون في النرويج يفكرون في مثل هذه القضية الهامة والصعبة.

 أعتقد أن الأهم الآن هو النظر في كيفية العمل على تحقيق تغيير سواء قاطعنا أم لا. أعتقد أن الأفضل التفكير في كيفية تحقيق تغيير".

وأكد أوديغارد أن توليه قيادة المنتخب لن يكون له تأثير سلبي على مستوى أدائه لأنه معتاد على التعامل مع وسائل الإعلام منذ مدة طويلة.

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