أسطورة أرسنال يتغنى بمحمد صلاح

تغنى بول ميرسون، أسطورة أرسنال السابق، بإمكانيان النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.





وأكد ميرسون، أن السجل التهديفي لمحمد صلاح، نجم ليفربول، يتحدث عن نفسه، وأنه لا ينبغي على الريدز التفريط في صلاح أبدًا.





وعلق بول ميرسون على مستقبل صلاح في ليفربول بمقاله بصحيفة «ديلي ستار» قائلًا:" لا يمكن لليفربول أن يخسر محمد صلاح، إنه ثمين للغاية بالنسبة لهم، يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي مجددًا رغم أنه يلعب كجناح، كم عدد الفرص التي أهدرها لتسجيل المزيد من الأهداف؟".





وأضاف:" صلاح يفعل ذلك رغم قتال ومعاناة ليفربول، لا أرى أنه يفعل أي شئ خاطئ، سجله التهديفي يتحدث عن نفسه".





وتابع:" هناك الكثير من الحديث عن رحيل صلاح، لكن لو كنت مكان ليفربول فإنك لا ترغب في فقد صلاح، حتى لو أراد يورجن كلوب تجديد الأوضاع داخل فريقه لن أفعل ذلك من خلال بيع صلاح ربما روبرتو فيرمينو ولكن ليس صلاح".





وأكمل:" أعلم أن صلاح كان مستاءً قليلًا عندما استبدله كلوب في إحدى المباريات ومن حقه أن يشعر بذلك، ليفربول كان في إحتياج لهدف لا ينبغي إخراج صلاح من الملعب في تلك الحالة".





وأتم:" إذا كنت ترغب حقًا في الرحيل، سيجد أحد الأندية المال لشرائك، لكن لماذا تغادر ليفربول؟".



