تعرف على أولى مباريات الزمالك تحت قيادة كارتيرون





يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، في الولاية الثانية أمام الترجي الرياضي التونسي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتعرض الزمالك لخسارة كبيرة أمام الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 16-3.





ويحتل أبناء رادس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط من فوزين على حساب تونجيث السنغالي والزمالك وتعادل أمام مولودية الجزائر.





ويأتي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف وتكررت النتيجة في الجولة الثانية أمام تونجيث السنغالي.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك، كانوا قد أعلنوا إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلا منه.



