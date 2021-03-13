كازاخستان.. تحطم طائرة عسكرية وسقوط 4 ضحايا





لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب اتنان آخران، اليوم السبت، في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء هبوطها مطار ألماتا الدولي في كازاخستان.





وتحطمت الطائرة "إن-26"، التابعة لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان، أثناء هبوطها في مطار ألماتا.





وأكد المطار على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن الاتصال مع الطائرة القادمة من العاصمة نور سلطان فقد لدى هبوطها في المطار، مشيرا إلى أنها تحطمت في بداية المهبط.





وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، إن هناك 10 فرق إسعاف للطوارئ تابعة لإدارة الصحة العامة في ألماتا تعمل على احتواء الحادث.





وأضافت "وفقًا للبيانات الأولية، توفي أربعة أشخاص، وتم إرسال جريحين إلى أقرب مستشفى في منطقة إيلي".