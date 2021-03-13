تشكيل العبور لمواجهة بيراميدز

أعلن جمعه عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي العبور تشكيلة لمواجهة بيراميدز في دور 32 من بطولة كأس مصر المقرر إقامتها علي استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد غنيم

خط الدفاع : كريم شحاتة، محمد سعد ، إسلام حمدي ، محمد طارق محمود.

خط الوسط : إسلام مجدي يوسف ، إبراهيم محمد، محمود عبد المجيد ، إسلام عفروتو

خط الهجوم : رضا محمد، أحمد عبد المجيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

محمد جمال ، محمد السيد فهمي، أحمد فاروق، محمد عبد الفتاح، بدوي مسعود، علاء عبد الله ، يوسف محسن، مصطفى هشام، محمد سعيد محمد.