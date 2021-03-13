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غرباوي: 13 ألف 588 طالب وطالبة أدوا الامتحانات اليوم بجامعة جنوب الوادي

السبت 13/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أدى اليوم السبت، 13 ألف 588 طالب وطالبة، الامتحانات بكليات جامعة جنوب الوادي بقنا، في ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021م للتأكد من حسن سير لجان الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

حيث تفقد الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث امتحانات المعهد الفني للتمريض حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى وعددهم 214 طالب الامتحانات كما تفقد الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كليات الحقوق حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2927 والفرقة الثالثة وعددهم 2238 والتربية النوعية حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية النوعية وعددهم 590 والفرقة الثالثة وعددهم 295 والحاسبات والمعلومات حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى وعددهم 175 طالب.

وأدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البيطري وعددهم 244 والفرقة الثانية وعددهم 174 والفرقة الثالثة وعددهم 142 والفرقة الخامسة وعددهم 132 وطلاب الفرقة الثانية بكلية التمريض وعددهم 253 والفرقة الرابعة وعددهم 237 وطلاب الفرقة الثانية بكلية العلوم 86 والفرقة الرابعة وعددهم 329 وطلاب الفرقتين الأولى والثالثة بكلية الصيدلة وعددهم 375 والفرقة الأولى بكلية الهندسة وعددهم 302 والفرقة الثالثة وعددهم 292 وطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية وعددهم 2273 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 1152 وأدى عدد 1013 طالب الامتحانات بكلية الآداب وأدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الأثار وعددهم 69 طالب والفرقة الثالثة وعددهم 76 طالب.

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