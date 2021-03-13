ضبط مصنع معادن غير مرخص خلال حملة تموينية بالإسكندرية (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله، وكيل الوزارة، من ضبط مصنع معادن بدون ترخيص.



وأشار البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع معادن بدون ترخيص يقوم بتجميع الخردة وصهرها وإعادة تدويرها وتصنيع أوانى طهى الطعام منها مرة أخرى مما يعتبر غشا تجاريا وتدليسا وإنتاج منتجات تؤثر على صحة المواطنين.



وأضاف البيان أنه تم التحفظ على الآتى عدد 3750 قطع أوانى طعام، وعدد 1850 أقراص تستخدم في تصنع الأوانى، وطن ونصف خردة تستخدم في صناعة الألومنيوم عن طريق الصهر، ومخلفات عبوات الإسبراى لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة أوانى الطعام.



وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.