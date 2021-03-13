محلل أداء الأهلي يكشف نقاط القوة والضعف في فيتا كلوب للاعبي الفريق

قام موسى ماتيلبا محلل الأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح لاعبي الفريق الأحمر نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب الكونغولي من أجل دراستها خلال رحلة الفريق إلى الكونغو.





وجهز محلل الأداء بالجهاز الفني للأهلي عددا من نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب الكونغولي وذلك لمتابعتها خلال رحلة الطيران من مطار القاهرة إلى الكونغو ومذاكرة المنافس بشكل جيد حتى لا يتم تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الذهاب بالقاهرة.





وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مباراة فيما يحتل فريق سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط.



