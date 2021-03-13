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كريم كمال: أناشد الكنيسة بوضع سيرة البابا شنودة الثالث في السنكسار

السبت 13/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي جلسة المجمع المقدس المنعقدة عام 2013 برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أصدرت عدد من القرارات الهامة وكان القرار رقم 2 في تسلسل قرارات هذة الجلسة الاعتراف بقداسة البابا كيرلس السادس قديس وأيضا الاعتراف بالارشيدياكون حبيب جرجس قديس وفي القرار رقم 9 ( كتابة سيرة قداسة البابا شنودة الثالث لقراءتها في سنكسار 17 مارس ).

تابع كمال فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: كتابة سير الآباء البطاركة لا تستلزم مرور فترة زمنية محددة او الاعتراف بالشخص كقديس بعد أربعين عام من نياحتة علي سبيل المثال لان السنكسار بالفعل يحوي سير العديد من البطاركة الذين لم تعترف الكنيسة بقداستهم حتي الان ولذلك كان قرار المجمع المقدس عام 2013 بإضافة سيرة قداسة البابا شنودة للسنكسار.

وأضاف كمال ونحن قبل أيام من الاحتفال بالذكري التاسعة لرحيل معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث أناشد اللجنة المسؤولة في الكنيسة القبطية الارثوذكسية عن اضافة سير الآباء للسنكسار تنفيذ قرار المجمع المقدس الصادر عن جلسة المجمع عام 2013 بإضافة سيرة قداسة البابا شنودة الثالث للسنكسار تقديرا لما قدمة للكنيسة كأسقف وبطريرك علي مدي اكثر من ستة عقود.

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