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الصناعة: ثناء قرينة الرئيس على منتجات معرض "البازار" رسالة للعارضين

السبت 13/مارس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض التي تقام لمشروعات الحرف اليدوية والتراثية، لافتة إلى أنه سبق أن تم إقامة معرض "تراثنا" لعامين على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأعربت "نيفين جامع"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" على هامش فعاليات معرض البازار للحرف اليدوية والتراثية، اليوم السبت، عن سعادتها لتشريف السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، افتتاحها لمعرض "البازار" وتفقدها للمعروضات، وثنائها على المنتجات المتواجدة به، معتبرة أن هذه رسالة إيجابية للعارضين الاهتمام بجودة المنتج المصري.


وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن إقامة المعرض مع شهر "مارس" ليتزامن مع عيد الأم ويوم المرأة، ولفتح مجال للعارضين لتسويق منتجاتهم، وتوصيل المنتجات بسعر مناسب للمواطنين، مشددة على أن الإقبال من المواطنين على المعرض أكثر من ممتاز، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلاف زيارة المعرض للحد من الآثار السلبية.


وتابعت، أنه لأول مرة يشارك 60% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعرض؛ لإحداث تنوع في العارضين، مع تقديم منتج يدوي جيد، مؤكدة أن المعرض يغطي معظم محافظات الجمهورية وبشكل خاص المحافظات الحدودية.

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قرينة الرئيس تفتتح معرض المنتجات اليدوية البازار قرينة الرئيس

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