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الآثار الجانبية وطرق التعامل معها.. معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل وزارة الصحة والسكان، ومديرياتها المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، حملات تطعيم المرضى وكبار السن بلقاح كورونا، وذلك بعد توفير جرعات من اللقاح، خصص لتطعيم الأطقم الطبية المختلفة، من أطباء وطاقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول فى حرب الدولة المصرية ضد كورونا، ثم بعد ذلك خصصت جرعات أخرى لتطعيم المرضى وكبار السن.

وخصصت وزارة الصحة والسكان 40 مركزا تغطى جميع أنحاء الجمهورية، لتطعيم الفئات المستحقة باللقاح، والتى من بينها الأطباء، ومرضى الأمراض المزمنة، وكبار السن.

ولكى يحصل المرضى وكبار السن على اللقاح، يجب عليهم التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، حتى يتسنى مراجعة طلباتهم، ومن ثم يتم تطعيمهم باللقاح.

ويتم التسجيل عبر الدخول إلى الموقع الإلكترونى، والضغط على التسجيل لطلب اللقاح، ثم اختيار الفئة المناسبة، وتسجيل البيانات الأساسية، وفى هذه الخطوة يجب على المتقدم تأكيد أن رقم هاتفه مرتبط بتطبيق "واتساب".

وفى حالة الأمراض المزمنة، يتم إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به الشخص بشكل صحيح، ثم يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وصور التقارير الطبية، وفى حالة كبار السن يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى فقط.

وبعد قراءة الإقرارات جيدا، والموافقة عليها، يجب أن يتم الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل مع المتقدم من أجل الحصول على اللقاح.

وهناك آثار جانبية للقاح كورونا، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور، كما تتيح طرق التعامل معها، وفق ما أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

الآثار الجانبية للقاح كورونا:

- الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح كورونا لا تتجاوز ألما فى موضع اللقاح مع احمرار، مع ارتفاع بسيط فى درجة حرارة الجسم.

- الكوادر مدربة بشكل يضمن قدرة الكادر الصحى على التعامل مع الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح.

كيفية التعامل مع الأعراض الجانبية لتخفيفها:

- تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالتعب.

- وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم فى مكان الحقن إن وجد.

- مراقبة الأعراض الجانبية، وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

- يحتمل أن تخضع للمراقبة لمدة 15 دقيقة بعد أخذ لقاح "كوفيد - 19" ليتأكد الطبيب من أى ردة فعل مباشرة قد تحدث لك.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد يوم الخميس 4 مارس الحالى، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

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