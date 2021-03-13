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توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو

السبت 13/مارس/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تحت رعاية الدكتور "ايهاب عماد حنفي " وكيل وزارة الصحة باسوان، وإشراف الدكتور " طارق صبح " منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المفالسة بمركز ادفو وقرية سبة قبلي بمركز كوم امبو، وإستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( ٢٨٥٠) مواطن.


وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو
توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو

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