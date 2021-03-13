16.1 مليون مستثمر جديد بالبورصة الصينية

قام نحو 1.61 مليون مستثمر في الصين بفتح حسابات لتداول الأسهم في بورصتي شانغهاي و شنتشن في فبراير الماضي، وفق ما أظهرت بيانات صناعية.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 79.75 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، بحسب ما ذكرت الشركة الصينية المحدودة لإيداع الأوراق المالية وتسويتها.

وأضافت الشركة أنه بنهاية فبراير، بلغ عدد المستثمرين الحائزين لأسهم من الفئة "أيه" أكثر من 181 مليون مستثمر.

وأوضحت أن البلاد سجلت 18.02 مليون مستثمر جديد في سوقها للأسهم خلال عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.04 بالمئة مقارنة مع عام 2019، ويعد مستوى قياسيا منذ عام 2017.