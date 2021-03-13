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تعرف على هدايا النجوم لكل أم في عيدها
السبت 13/مارس/2021 - 04:56 م
نور طلعت
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ينتهز كل شخص يوم 21 مارس للإفصاح عن مشاعره تجاه والدته وتقديم الهدايا لها في عيدها، حيث يعتبر عيد الأم مناسبة مهمه جدًا لكل شخص، ومن ناحيه النجوم يحرصوا على تقديم الأغاني الجديدة للأم في هذا اليوم.
ومن أبرز هؤلاء النجوم
نانسي عجرم
انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أمى"، وذلك لطرحها في عيد الأم إهداء لجميع الأمهات، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.
مدحت صالح
ويستعد النجم مدحت صالح لطرح أغنية جديدة في عيد الأم، وأعلن عن عمله الفني بواسطة حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا.
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ساموزين
كما يستعد المطرب ساموزين لتقديم أغنية جديدة بعنوان "ست الناس" ويتعاون سامو فى الأغنية مع الموزع أكرم عادل، وهى كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة..
ومن أبرز هؤلاء النجوم
نانسي عجرم
انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أمى"، وذلك لطرحها في عيد الأم إهداء لجميع الأمهات، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.
مدحت صالح
ويستعد النجم مدحت صالح لطرح أغنية جديدة في عيد الأم، وأعلن عن عمله الفني بواسطة حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا.
.
ساموزين
كما يستعد المطرب ساموزين لتقديم أغنية جديدة بعنوان "ست الناس" ويتعاون سامو فى الأغنية مع الموزع أكرم عادل، وهى كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة..
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