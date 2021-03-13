طرح البوستر الرسمي لـ مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد

أطلقت شركة "سيليميديا" للمنتجة مها سليم بالتعاون مع شركة سينرجي البوستر الرسمي لحكاية "مش هنفرح بيكي" من بطولة النجمة جومانا مراد من مسلسل "زي القمر"، حيث يبدأ المسلسل أولى حلقاته الأسبوع القادم، على أن تذاع حدوتة جومانا مراد في الأسابيع القادمة.



والحدوته الجديدة تقدمها جومانا من تأليف شهيرة سلام، ومن إخراج محمد حماقي، وتذاع على شبكة قنوات سي بي سي.







ويذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد الدرامية مسلسل "خيانة عهد"، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر التريند أكثر من مرة، حيث قدمت شخصية تدعى "شيرين" وهي شخصية تدور حولها محور الأحداث بصداقتها بالفنانة حلا شيحة وارتباطها العاطفي بخالد أنور وهو أصغر منها في العمر بكثير، بالاضافة الى ادمانها لمخدر "الكوكايين" ونجحت في تقديم الشخصية بشكل بسيط وغير مفتعل.



