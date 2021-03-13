Advertisements

طرح البوستر الرسمي لـ مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد

السبت 13/مارس/2021 - 05:43 م
مصطفى فكيه
Advertisements
أطلقت شركة "سيليميديا" للمنتجة مها سليم بالتعاون مع شركة سينرجي البوستر الرسمي لحكاية "مش هنفرح بيكي" من بطولة النجمة جومانا مراد من مسلسل "زي القمر"، حيث يبدأ المسلسل أولى حلقاته الأسبوع القادم، على أن تذاع حدوتة جومانا مراد في الأسابيع القادمة.

والحدوته الجديدة تقدمها جومانا من تأليف شهيرة سلام، ومن إخراج محمد حماقي، وتذاع على شبكة قنوات سي بي سي.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد الدرامية مسلسل "خيانة عهد"، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر التريند أكثر من مرة، حيث قدمت شخصية تدعى "شيرين" وهي شخصية تدور حولها محور الأحداث بصداقتها بالفنانة حلا شيحة وارتباطها العاطفي بخالد أنور وهو أصغر منها في العمر بكثير، بالاضافة الى ادمانها لمخدر "الكوكايين" ونجحت في تقديم الشخصية بشكل بسيط وغير مفتعل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جومانا مراد

أخبار تهمك

رد ناري من نجم الزمالك على أنباء وجود خلافات بينه وبين باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة من الغبار القوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

منذ 34 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قائد الأهلي السابق يعلن ترشحه لانتخابات النادي الأهلي المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ يوم

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جومانا مراد: بنسي الجانب السوري وبشعر أني مصرية

جومانا مراد لـ"الفجر الفني": كواليس تصوير "سكر زيادة" رائعة.. ومبشوفش برامج المقالب ولا أحب المشاركة فيها

جومانا مراد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة توتر جمهورها

جومانا مراد: يسرا وعادل إمام خط أحمر.. والعمل معهما شرف كبير

بعد تألقها بافتتاح القاهرة السينمائي.. جومانا مراد تشعل "إنستجرام" بصور جديدة

جومانا مراد بجانب يسرا في رمضان 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

09:46 ص

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين