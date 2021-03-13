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عاجل - مصطفي محمد يقود هجوم جالطة سراي ضد قيصري سبور بالدوري التركي

السبت 13/مارس/2021 - 04:57 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
علي نبوي
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أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه قيصري سبور في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وشهد تشكيل جالطة سراي عودة مصطفى محمد نجم الفريق بعد إيقافه لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة أنقرة غوغو والتي خسرها فريقه بهدف مقابل هدفين.

وضم تشكيل جالطة سراي كلا من :-

موسليرا - تايلان - فالكاو - إيمري أكبابا - يدلين - ليونيداما - مصفطى محمد - سراتشي - ماركاو - إيمري كيلينج - جيدسون.

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