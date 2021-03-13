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نيرمين الفقي ضيفة "معكم منى الشاذلي".. الخميس

السبت 13/مارس/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحل النجمة نرمين الفقي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي وبرنامجها "معكم" يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة سي بي سي، في حلقة مختلفة من حلقات البرنامج.

وتتحدث نرمين عن حياتها الشخصية وسر عزوفها عن الزواج، وتقدم مجموعة من الأغنيات بصوتها وسط أجواء كوميدية، وتكشف أوجه كثيرة لم يعرفها الجمهور وسر اهتمامها برشاقتها خلال الفترة الأخيرة.

وتشارك نرمين حاليا في مسلسل "النمر" من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج سينرجي، وهو من بطولة النجوم، محمد إمام هنا الزاهد نرمين الفقي بيومي فؤاد محمد رياض ونخبة كبيرة من النجوم، كما تشارك في مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال ونور وعدد من النجوم للعرض الرمضاني أيضا.

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نرمين الفقي منى الشاذلي معكم

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