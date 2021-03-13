رد فعل جماهير ريال مدريد على اقتراب عودة كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك جدل حول عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى فريق السابق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي.

وأجرت صحيفة آس الإسبانية إستطلاع للرأي عبر صفحتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وتساءلت من خلاله قائلة:"هل ترغب في عودة كريستيانو إلى ريال مدريد؟".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن 115057 شخص شارك في إستطلاع الرأي وأظهرت النتائج حتى الآن أن 53.78% من جماهير ريال مدريد ترغب في عودة الدون البرتغالي بينما رفض 46.22% فكرة عودته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو لعب بقميص ريال مدريد فترة مابين 2009حتى 2018 وخاض مع الملكي 438 مباراة في جميع البطولات وسجل 450 هدفاً وصنع 132هدف آخرين.