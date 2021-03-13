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موسيماني يجهز مفاجأة أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

السبت 13/مارس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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لا صوت يعلو داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوق مواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثلاثاء القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المُنتظر أن يجري بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للبيت الأبيض بالإعتماد على الكرات الطولية من الخلف للأمام لمهاجم الفريق الكونجولي والتر بواليا الذي غاب عن مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري.

في الوقت الذي يستهدف فيه موسيماني أيضاً الإعتماد على سياسة التحضير من الخلف إلى الأمام وبناء الهجمة بصورة منظمة من أجل التغلب على أرضية الملعب السيئة.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي ‏أجراها الفريق قبل السفر للكونغو. ‏ 

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب بملعب الأخير عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة ‏الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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