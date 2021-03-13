قفزة في مبيعات الصين من سيارات الركاب الشهر الماضي

قالت الجمعية الصينية لسيارات الركاب إن مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال الشهر الماضي شهدت ارتفاعا حادا مقارنة مع العام السابق الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات وسط وباء كوفيد-19.

وأظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، بما في ذلك سيارات السيدان والمركبات الرياضية والمركبات متعددة الأغراض، قفزت بنسبة 371.9 في المائة على أساس سنوي إلى 1.18 مليون وحدة في فبراير.

وقالت الجمعية إن الرقم انخفض بنسبة 45.5 في المائة في فبراير عن يناير.

وبلغت مبيعات سيارات الركاب في الشهرين الأولين 3.34 مليون وحدة، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 69.6 في المائة على أساس سنوي، ومعدلا قياسيا منذ أن بدأت الجمعية في تتبع مبيعات التجزئة في عام 2005. كما عزت الجمعية النمو الملحوظ إلى تأثير قاعدة الأساس المنخفضة.

وارتفعت مبيعات السيارات الفاخرة بنسبة 485 في المائة على أساس سنوي في فبراير. وأضافت الجمعية أنه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الفاخرة بنسبة 36 في المائة، مما يعكس نموا قويا وسط ترقيات الاستهلاك في الصين.