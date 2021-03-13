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هشام عباس يطرح أغنية جديدة بعنوان "معاه"

السبت 13/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المطرب هشام عباس أحدث أغانيه بعنوان "معاه" عبر موقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب"، والأغنية يعود بها هشام عباس إلى اللون الرومانسي العاطفى،و يعبر فيها عن حالة خاصة من الوفاء والإخلاص في الحب برسم صورة فى الخيال.

ويتعاون هشام عباس في الأغنية مع الشاعر كيرو راجى، والملحن معتز امين، والتوزيع الموسيقى سيرجيو، وإنتاج شركتا "عالم الفن ومزيكا".

كلمات الاغنية
معاه عرفت قيمه الدنيا ديا شوفت الجنه قصاد عينيا معاه
ايام ياما ضاعت منى سايبها عشتها من غير ما حسبها ايام
معاه عرفت قيمه الدنيا ديا شوفت الجنه قصاد عينيا معاه
ايام ياما ضاعت منى سايبها عشتها من غير ما حسبها ايام
قصادي شايفه حلم قصادي لمسه ايده كده عادى لا ده مش معقول
سنين وانا بارسمله صوره في بالى كنت بحبه لكن في خيالي سنين
وخلاص زي مااكون مكتوبلي نصيبي يوم ما قابله يبقى حبيبي خلاص
سنين وانا بارسمله صوره في بالى كنت بحبه لكن في خيالي سنين
وخلاص زي ماكون مكتوبلي نصيبي يوم ما قابله يبقى حبيبي خلاص
قصادى قصادي شايفه حلم قصادي قصادي لمسه ايده كده عادى لا ده مش معقول
قصادي شايفة حلم قصادي لمسه ايده كده عادى لا ده مش معقول

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هشام عباس

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