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فوز بلبيس وميت خلف وتلا وتعثر الشرقية وفاقوس في جولة قوية بالقسم الثالث(صور)

السبت 13/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق بلبيس فوزا كبيرا خارج ملعبه على حساب فريق غزل شبين بثلاثة أهداف دون مقابل بالجولة الـ 19 للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

سجل ثلاثية الفريق الشرقاوي هيثم كوستا عقب مرور 7 ثواني من الشوط الاول وأضاف أحمد عيد الهدف الثاني وسجل زميلة الهدف الثالث قبل ختام الشوط الأول.
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وحقق ميت خلف فوزا مهما على عرب الرمل بنتيجة 2-1 سجلهما أحمد صلاح ومحروس عبد المولي، وسجل لعرب الرمل اللاعب شكري ابراهيم.

وحقق مركز شباب تلا فوزا كبيرا على حساب مركز شباب ديرب نجم بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة شهدت تقدم شباب ديرب بهدف أحمد علي في الدقيقة 29 للشوط الأول.
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وفي الشوط الثاني سجل تلا 3 أهداف متتالية عن طريق كريم الكومي هدف وأحمد بيكو - هدّاف المجموعة - هدفين، ليرتفع رصيدة إلى 10 أهداف في الموسم .

وأضاف أحمد علي الهدف الثاني لشباب ديرب من إنفراد بالمرمى ليراوغ الحارس ويضع الكرة بسهولة في المرمى .

وأدار اللقاء الحكم محمد رجب ميدو وعاونه محمد طه ميدو ومحمود عبد الحكيم .
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وتعثّر الشرقية على ملعبه بالسقوط في فخ التعادل مع فريق منوف بنتيجة 1-1 كما تعادل نادي ديرب على ملعبه مع ميت خاقان 1-1 وسقط فاقوس في فخ التعادل على ملعبه مع مركز شباب بطا بنتيجة 1-1 كما تعادل أبو كبير مع أبو حماد بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة المقبلة يوم السبت مركز شباب ديرب نجم مع غزل شبين، ومركز شباب تلا مع نادي ديرب نجم، وبلبيس مع الشرقية وعرب الرمل مع ابو حماد، وأبو كبير مع فاقوس وبطا مع عرابي، ومنوف مع ميت خلف.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 40 نقطة
2- الشرقية 39 نقطة
3- فاقوس 36 نقطة
4- ميت خلف 35 نقطة
5- تلا 34 نقطة
6- ابو حماد 25 نقطة
7- ميت خاقان 24 نقطة
8- بطا 23 نقطة
9- أبو كبير 22 نقطة
10- منوف 22 نقطة
11- غزل شبين 19 نقطة
12- عرب الرمل 18 نقطة
13- ديرب نجم 14 نقطة
14- عرابي 10 نقاط
15- شباب ديرب 3 نقاط

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