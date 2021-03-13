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الالومنيوم يفوز علي الاعلاميين بثلاثية

السبت 13/مارس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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نجح فريق نادي الالومنيوم، بقيادة سعيد ابراهيم، في تحقيق فوز هام علي نظيره فريق الاعلاميين بقيادة ياسر الكناني، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة السادسةعشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثاني.

تقدم الالومنيوم في الدقيقة 25 عن طريق مؤمن محسن، ثم اضاف محمد عبد الحميد ميدو الهدف الثاني، في الدقيقة36، لنتمكن الاعلاميين من احرزهدفه من ركلة جزاء قبل صافرة نهاية الشوط الاول.

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق الالومتيوم الضغط حتي تمكن من احراز الهدف الثالث عن طريق اللاعب حمودي، ليواصل بعدها الفريقين تبادل الهجمات، ولكن دون تغيير في نتيجة اللقاء التي انتهت بفوز الالومنيوم بثلاثية مقابل هدف.

بهذا الفوز يرفع فريق الالومنيوم رصيده للنقطة29 يحتل بها المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاعلاميين عند 26 نقطة.

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