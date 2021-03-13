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هيثم نبيل يضع اللمسات النهائية على "نسل الأغراب"

السبت 13/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يضع الملحن هيثم نبيل اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية للمسلسل الدرامي الجديد "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.


وانتهى هيثم نبيل من تسجيل الموسيقى الخاصة بالعمل في أحد الاستديوهات الخاصة.

في سياق متصل رفع المخرج محمد سامي من ساعات تصوير المسلسل، لتصل الي 18 ساعة يوميا، حيث تم إنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل ويسعى أبطاله لإنهاء التصوير قبل حلول شهر رمضان الكريم.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار، وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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نسل الاغراب امير كرارة احمد السقا

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