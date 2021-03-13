الصين تطلق مشروع جديد لتسهيل استخدام راس المال عبر الحدود

أعلنت سلطات النقد الصينية، يوم الجمعة، إطلاق مشروع تجريبي لخدمة الأموال المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية وتسهيل استخدام رأس المال عبر الحدود.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن البرنامج التجريبي المذكور سيُطلق في العاصمة بكين ومدينة شنتشن، وهي مركز اقتصادي رئيسي في جنوبي الصين، وستخدم شركات كبيرة متعددة الجنسيات ذات تصنيفات ائتمانية عالية نسبياً.

وأضاف البنك المركزي في بيان له أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بناء منطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، ومنطقة بكين للتجارة الحرة التجريبية، ودعم بناء اقتصاد مفتوح على مستوى أعلى، وتحسين قدرة الخدمات المالية على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

وأشار البيان إلى أن الخدمة المذكورة ستوحد سياسات إدارة العملات المحلية والأجنبية، ما يسمح للشركات متعددة الجنسيات بشراء عملات أجنبية حسب الرغبة ضمن حدود معينة، كما ويمكن إيداع أموال شراء العملات الأجنبية في حسابات محلية من المستوى الأول للمدفوعات الخارجية.

وسينفذ البرنامج التجريبي أيضاً إدارة تحوطية كلية ثنائية الاتجاه لتحسين استقلالية وكفاءة رأس المال للتمويل عبر الحدود على أساس عمليات سليمة وحكيمة، وزيادة تسهيل تحويل الأموال واستخدامها، وتعزيز العمليات والإشراف اللاحق.