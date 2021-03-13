خاص - أول تعليق من أشرف خضر بعد تعيينه مدربًا عامًا لإسماعيلي

أكد أشرف خضر المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الدراويش يمُر بكبوة يعملها الجميع خلال الفترة الأخيرة.





وقال خضر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " :" الإسماعيلي فريق كبير، ويمر بكبوة نعلمها جميعاً وهذا أمر صعب علينا وظاهر للجميع، لكن علينا جميعا أن نتكاتف للعودة إلي المسار الصحيح والنتائج الإيجابية التي يفتقدها الفريق منذ بداية الموسم".





وأضاف :"لا داعي لذكر السلبيات في هذه الفترة العصيبة يجب علينا المعالجة السريعة السلبيات والإبتعاد عن مناطق الخطورة في الدوري".





وأتم تصريحاته قائلًا :" ننتظر جميعا عودة الروح القتالية للفريق و ودة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية، ولا نهداء ولا نغادر حتي يعود الإسماعيلي لوضعه الطبيعي".





يذكر أن أشرف خضر أنضم منذ ساعات قليلة للجهاز الفني للإسماعيلي تحت قياده البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفني لفريق الكرة ، ويسعي الدرويش أن يتخطي الكبوة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي وسلسلة النتائج السلبية وتعديل وضعيته في جدول الدوري الممتاز بعدما اصبح في المركز 16 برصيد 10 نقاط جمعهم خلال 15 مباراة.





الجدير بالذكر أشرف خضر كمديرًا فنيًا للإسماعيلى لعب 16 مباراة منهم لقاء وحيد بكأس مصر، فاز 5 تعادل 8 مباريات خسر 3 ، له 23 هدفًا عليه 19 هدفًا وحقق كلين شيت 4 لقاءات.



